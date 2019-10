Die Ziege als neuer Begleiter der Frauen

„Es trägt sich wunderbar auf der Haut“, schwärmte Alexandra Meissnitzer unlängst bei der Cashmere-Party in der Getreidegasse. Die Ex-Skiqueen fährt aber natürlich auch darauf ab, weil der edle Zwirn ganz besonders wärmt. Ein wesentlicher Faktor, so wird Meissi doch bald in Eiseskälte Skirennen kommentieren.