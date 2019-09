Heute liegt es in unserer Hand

Was Österreich bewegt: Wahlkampf und Wahlen - eine große Herausforderung auch für die Medien. Wir von der „Krone“ haben uns nach dem Bruch der Koalition zusammengesetzt. Wir entschieden uns, nicht nur wie gewohnt unsere Ohren zu spitzen und die Augen offen zu halten, um zu sehen und zu hören, was die Menschen im ganzen Land denken und wollen. Sondern auch wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen, was die Österreicher bewegt. Das hat das Integral-Institut für uns erhoben. Auf Basis dieser Daten haben wir die Spitzenkandidaten befragt und die Antworten durch unseren Polit-Professor Peter Filzmaier analysieren lassen. So entstand unser Vorwahlprojekt: Was Österreich wirklich bewegt.