Harry durchschritt wie Diana Minenfeld in Angola

Sprengmine zerstört

Mit einer blauen Splitterschutzweste bekleidet hat der britische Prinz Harry in Angola auch eine Sprengmine gezündet und zerstört. Nahe einem Camp des britischen Halo Trusts bei dem Ort Dirico stellte er am Freitagmorgen vor laufenden TV-Kameras den Zündkreis her. In sicherer Entfernung explodierte der Sprengkörper in der Savannenlandschaft, ohne Schaden anzurichten.