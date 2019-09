Morddrohung gegen Minischweine im Gemeindebau

„Man hat mir anonym gedroht, ,Lilly‘ und ,Charly‘ zu vergiften“, sagt die tierliebende Mutter. Auch auf Facebook hätten die Hassbotschaften gegen die kleinen Pigs in der Gemeindebausiedlung überhandgenommen. Die Familie zog die Notbremse. Die Schweinchen wurden in ein Tierasyl nach Wolfsgraben in Niederösterreich gebracht, wo sie in Sicherheit sind. Tochter Joy, eine angehende Tierpflegerin, fährt sie, so oft es geht, besuchen.