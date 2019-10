Traumfabrik für Kürbiskerne

AbHof-Partner Der Kern

Was macht ein Steirer in Bad Tatzmannsdorf? Richtig: Er röstet Kürbiskerne! Was für den ehemaligen IT-Techniker Peter Egger als Hobby begann, ist nun sein "Kerngeschäft“. Mit dem richtigen Auge für die Herkunft und Zubereitung der Zutaten, stellt der begeisterte AbHof-Partner die köstlichsten Produkte aus dem edlen Kern her. Ob sie nun in Kombination mit Zimt/Vanille, Ingwer/Karamell oder auch Wasabi veredelt sind - es sind zahlreich ausgefallene Variationen, die es sich auf alle Fälle lohnen, zu probieren.