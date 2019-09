Die Sterne „verraten“ das Wahlergebnis!

Norbert Hofer, Fische: Was oder wen müssen die Fische opfern?

Im Unterschied zu seiner Partei stehen die Sterne für Norbert Hofer langfristig gut. Doch kann er die FPÖ damit alleine „rausreißen“? Weninger: „Wahrscheinlich geht es nicht ohne gewisse Anpassungen. Da sind wir beim großen Thema aller Fische in diesem Jahr: Karriere und Erfolg - zu welchem Preis? Wo beginnt das Verbiegen, wo das Verzerren der eigenen Ideale? Was oder wen muss man opfern? “Ohne gewisse Veränderungen wird es also auch für Hofer nicht gehen - wobei es in seinem Fall eher am Parteikollektiv liege.