„Krisenmanagement der FPÖ hat gut funktioniert“

„Es gibt eine Skandalmüdigkeit in der Bevölkerung“, sagt der Social-Media-Chef der „Krone“, Paul Tikal: „Wir wurden seit Ibiza wirklich bombardiert mit Aufregern, das zermürbt die Leute natürlich.“ Skandale, welche kurz vor der Wahl noch auftauchen, haben daher auch nicht mehr den gewünschten Effekt bei den Wählern. Schwer hatte es laut Tikal Pamela Rendi-Wagner, die zwar auf Social Media viele Interaktionen für sich gewinnen konnte, der gewünschte Erfolg sei aber ausgeblieben. „Wenn das Problem schon an der Wurzel beginnt, werde ich mit Facebook auch nicht viel weiter kommen“, so der Social-Media-Experte, der Rendi-Wagners Problem in deren allgemeiner Glaubwürdigkeit sieht. Authentischer wirken da für ihn Beate Meinl-Reisinger und Werner Kogler.