Pkw-Lenker kracht in gemauerte Hauseinfriedung

Laut Angaben des Lenkers hatte er einen Sekundenschlaf. Ein Zaun und eine Straßenlaterne wurden stark beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch den Unfall wurde der 22-Jährige verletzt und begab sich selbstständig in das Krankenhaus Zell am See. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,98 Promille.