Strategien von SPÖ und ÖVP: Attacke und Opferrolle

Der rote Plan in den letzten Wahlkampftagen ist völlig klar: totale Attacke gegen den ÖVP-Chef. Bei jeder Gelegenheit. Da geht es von Norbert Hofers Fieber über die Herkunft bis zu dem Gesicht von Kurz, an dem er „etwas ändern sollte“. Bei den Roten kommt das angeblich gut an, so ist es jedenfalls aus der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße zu hören.