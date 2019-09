Gladbach-Torwart ist teurer als gesamter WAC-Kader

„Die größte deutsch-österreichische Fußball-Schande seit Cordoba“ - das schreibt die „Bild“-Zeitung am Tag danach. Der Schock bei unseren Nachbarn sitzt tief. Während beim WAC nach der 4:0-Gala zum Europa-League-Auftakt am Donnerstag Partystimmung herrscht, geht man in Deutschland mit Borussia Mönchengladbach hart ins Gericht. Vor allem, wenn man betrachtet, dass der „Fohlen“-Keeper Yann Sommer teurer ist als der gesamte WAC-Kader.