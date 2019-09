Alkoholverbot in der Stadt

Der Beschluss fiel einstimmig aus. Konkret gilt das neue Verbot im Europapark, auf dem Brunnen- und dem Hauptplatz sowie für Spielplätze im Europapark und neben dem jüdischen Friedhof. „Es gibt schon länger Beschwerden. Wir mussten handeln“, erklärt Stadtchefin Ingrid Salamon. Offiziell tritt die Verordnung am 5. Oktober in Kraft. Ab dann kontrolliert die Polizei verstärkt. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 500 € rechnen. Bislang hatte sich lediglich Eisenstadt für ein Alkoholverbot starkgemacht. Es betrifft die Fußgängerzone und Nebengassen.