Klein-Lkw Fahrer (21) überschlug sich mehrmals

Ein 21-Jähriger aus Allhaming lenkte am 19. September um 6.40 Uhr einen Klein-LKW auf der B139 von Neuhofen an der Krems in Richtung Kematen an der Krems. Laut seinen Angaben querte ein Tier von links die Fahrbahn. Beim Ausweichmanöver touchierte er die Gehsteigkante am rechten Fahrbahnrand und brachte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Der Lkw überschlug sich mehrmals und kam im links unterhalb der Straße befindlichen Maisfeld am Dach liegend zum Liegen. Der 21-Jährige konnte sich selbstständig befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins UKH Linz eingeliefert.