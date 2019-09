Stöger stellt klar: „Vorm Trainer gehen Spieler!“

Dienstag setzte Peter Stöger das um, was nach dem Wolfsberg-0:3 unerlässlich war: Austrias Sport-Vorstand stattete der Kabine einen „Besuch“ ab, sprach mit den Spielern Tacheles: „Es ging um Grundsätzliches, darum, welche Einstellung jeder zu seinem Beruf haben soll, muss.“ Und eines stellte Stöger auch klar: „Der Trainer steht außer Diskussion. Bevor er geht, werden Spieler gehen, so viel Durchhaltevermögen werden wir an den Tag legen.“