SPÖ und ÖVP zanken sich um Wahlzuckerl für Mieter

Die SPÖ fordert seit Jahren, dass nur noch Vermieter Maklergebühren zahlen. Neuerdings sieht das die ÖVP auch so, am Donnerstag ist das Vorhaben Thema im Parlament. Alles klar also? Von wegen: Denn Türkis und Rot streiten, wer beim populären Verbot die Feder führen darf.