Côte d’Azur - auf den Spuren der Maler

Ein Lebensmotto, wie geschaffen für die Côte d’Azur, die Küste der Künstler und der Lebenskunst. Das ganze Leben als Kunst zu betrachten ist in Südfrankreich sicher leichter als in klimatisch weniger gesegneten Gefilden. Im mediterranen Licht scheint alles unbeschwerter - sogar an bewölkten Tagen, und der Genuss spielt im Alltag eine große Rolle. Beim Bummeln durch entzückende Orte, an Strandpromenaden, in kleinen Cafés, bei Olivenpaste, Brot und Käse im schattigen Gastgarten, beim Sternekoch Bruno Oger, der jedes Jahr die Filmstars beim Festival von Cannes bekocht, oder auch in einem Kellerlokal bei einer Runde der „grünen Fee“ Absinth: Eine Spurensuche an der Küste der Maler lohnt sich immer!