Polizei stoppte flüchtigen Vandalen

Schon am Dienstagabend wurde die Polizei alarmiert, weil eine Gruppe von zehn Personen in einem Lokal in Salzburg-Taxham randalierte. Der Lokalbesitzer hatte mit Hilfe eines Salzburgers die Männer hinausgeworfen, weil sie offenbar Drogen konsumiert hatten. Daraufhin rastete die Gruppe aus und schlug die Eingangstüre ein. Beim Eintreffen der Polizisten waren die Vandalen bereits verschwunden.