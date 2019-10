Steel Panther: Gegen die Political Correctness

Keine Regeln

„Heavy Metal Rules“ ist in gewisser Weise eine musikalische Zusammenfassung aus knapp 20 Jahren Bandhistorie. Man findet Anklänge an die noch relativ unschuldigen Anfangstage, traut sich genauso über balladeske Momente, wie über geradevor preschende Rocker und hymnische Glam-Metal-Versatzstücke. „Speziell im Hinblick auf diese grassierende Political-Correctness-Kultur ist es wie ein Faustschlag, der mitten in deinem Gesicht landet. Und weil das noch nicht reicht, schieben wir dir noch einen dicken Mittelfinger ins Auge und schreien dir ,Fuck All That‘ nach.“ Sänger Michael Starr ergänzt: „Die einzige Regel des Lebens ist, verdammt nochmal das zu tun, was du willst und Spaß dabei zu haben. Mit viel harter Arbeit, einer Mischung aus Van Halen und Mötley Crüe und etwas Glück entsteht etwas wie Steel Panther und hat Erfolg. Das Album zeigt uns in unserer momentanen Lebenslage. Wenn du eine Autobiografie von uns haben willst, dann hör dir dieses Werk an. In ,Heavy Metal Rules‘ steckt alles drin, was uns ausmacht.“