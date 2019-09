Gasexplosion: Die Mütter der Toten klagen an

„Ich will, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt“, erklärt Martha Sch. in ihrer Wohnung in Wien-Floridsdorf und kämpft mit den Tränen. Neben ihr ist die Mutter jener jungen Frau, die bei der Detonation ebenso ihr Leben verlor. Martha Sch. ist davon überzeugt, dass man die Gasexplosion ihrem Sohn – laut Polizei sägte er die Gasleitung an – in die Schuhe schieben will.