Zentralbank lockert Euro-Geldpolitik wieder

Belastung für Banken wird erhöht

Jetzt wird also die Belastung für Banken erhöht, die für das „Parken“ von Geld statt 0,4 dann 0,5 Prozent an „Strafzinsen“ zahlen. Neu ist eine Staffelung, die kleinere Banken entlasten soll. Doch ob das wirklich dazu führt, dass mehr Kredite an Unternehmer und Verbraucher fließen, ist offen.