Tiroler (27) dealte trotz Fußfessel mit Kokain

Auf der einen Seite ein Kraftprotz mit gruseligen Tätowierungen am Kopf und fünf Vorstrafen, auf der anderen Seite eine Altenpflegerin, die sich noch nie etwas zu Schulden kommen hat lassen: Es war ein ungleiches Paar, das am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck vor Richterin Helga Moser Platz nehmen musste.