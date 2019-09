Rumänien verzichtet auf Kurzzeit-EU-Kommissar

Aus demselben Grund hatte kurzfristig zuvor bereits Estland auf eine Nachbesetzung verzichtet. Beide Länder sind seit einigen Wochen nicht mehr in der EU-Kommission vertreten, weil die Amtsinhaber nach der Europawahl im Mai ins EU-Parlament wechselten. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte wegen der Kosten erklärt, er halte eine Nachbesetzung so kurz vor dem Ende der Amtszeit am 31. Oktober für nicht sinnvoll. Beide Länder hatten aber zunächst darauf bestanden. Jetzt gaben sie nach.