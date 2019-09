So jubelt Ferraris erster Monza-Sieger seit 2010

Der Nervenkitzel und die Emotionen der letzten Runde in Monza und die ganze Freude von Charles Leclerc über den Sieg entlädt sich in einem Boxen-Funk (im Video), in dem er nur „Ja! Ja! Ja! Ja!“ schreien kann. Dies ist der Moment, in dem der Ferrari-Fahrer feststellt, dass er es geschafft hat: Er ist der erste Ferrari-Sieger von Monza seit 2010. Danach sagte er seinem Team: „Mamma mia, ihr seid die Besten“.