Taifun tobt durch Tokio: Chaos im Frühverkehr

Fabriken von Sony und Nissan lahmgelegt

Nicht nur das öffentliche Leben, sondern auch die Produktion großer Unternehmen hat „Faxai“ zum Stillstand gebracht. So stoppte der Elektronikkonzern Sony nach eigenen Angaben die Arbeit in einem Werk südöstlich der japanischen Hauptstadt, in dem Playstation-Spielekonsolen zusammengebaut werden. Laut dem Sender NHK standen auch die Bänder in zwei Fabriken des Autoherstellers Nissan westlich von Tokio still.