Trotz Ferrari-Triumph: Höchststrafe für Vettel

In Bahrain drehte sich Vettel im Duell gegen Hamilton, verpasste als Fünfter das Podium. Den Sieg in Kanada verlor er nach einer Strafe, weil er mit Hamilton im Nacken das Auto kurz verlor. In Österreich verpatzte ihm die Technik das Qualifying, er wurde im Rennen Vierter. Ein Auffahrunfall mit Verstappen bescherte ihm in Silverstone Platz 16.