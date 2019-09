Grünen-Chef für Sondierungsgespräche mit ÖVP

„Perverses System ändern“

Auch Flugreisen will er nicht komplett verhindern: „Es werden die Flüge nicht abgedreht. Unser Ziel ist, dass bei den Binnenflügen, Kurz- und Mittelstreckenflügen weniger geflogen wird“, sagte Kogler. Er wolle das „perverse System“ ändern, dass diejenigen, die mit dem Zug fahren, oft sehr viel mehr bezahlen als jene, die fliegen. Die Heeresflugshow Airpower, die am Wochenende in Zeltweg stattfand, will er nicht verbieten, aber die öffentlichen Förderungen dafür kürzen.