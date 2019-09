185.000 Besucher bei Himmelsshow der Superlative

Am Freitag, dem Auftakttag, waren rund 80.000 Zuseher zur Airpower nach Zeltweg in der Obersteiermark gekommen, am Samstag wurden 105.000 Personen gezählt. Wie zum Hohn für die Veranstalter lichteten sich in den letzten eineinhalb Stunden die Wolken, aus denen es den ganzen Tag immer wieder geregnet hatte, und die Sonne brach für die letzten Flugvorführungen durch.