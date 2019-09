Littmann vor Eröffnung: „Kann es kaum glauben!“

Beehrt Verhüllungskünstler Christo die Eröffnung?

Zur heutigen Eröffnung wird er nicht da sein, weil er extra aus New York anreisen müsste. Aber ich hoffe, dass er im Zuge seines aktuellen Projektes in Paris, wo er 2020 den Arc de Triomphe verhüllen will, einen Abstecher nach Klagenfurt macht. Es wäre eine große Ehre für mich, und ich würde ihm gerne den Stadionwald persönlich zeigen.