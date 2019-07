Kate & Meghan lächeln Gerüchte um Zickenkrieg weg

Royals-Fans wird der Auftritt von Meghan und Kate aus dem Vorjahr noch gut in Erinnerung sein. Gemeinsam kamen die Herzoginnen am Centre Court an, plauderten mit den Nachwuchstalenten des Tennissports und zeigten sich in der Royal Box gut gelaunt und total entspannt. Aufgrund der anhaltenden Gerüchte um einen Zwist zwischen den Schwägerinnen warteten viele wohl gespannt auf den neuerlichen Auftritt der beiden beim Finale der Damen am Samstag.