VIDEO: Slapstick vom Lettland-Goalie sorgt für 4:0

Bei seinem Klub RB Leipzig ist er anders als Nationalteam-Kumpel Marcel Sabitzer derzeit in einer alles andere als leichten Position - heute hat es für Stefan Ilsanker im ÖFB-Dress aber endlich wieder einmal Grund für Jubel gegeben! Beim Treffer zum 4:0 gegen Lettland in der EM-Quali war der Salzburger zumindest in einer wichtigen Rolle, ohne Lettlands Goalie wäre das Tor freilich nicht gefallen - aber sehen Sie im VIDEO selbst!