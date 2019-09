CL-Reform: Top-Nationen zittern um Startplatz

Internationale Partien am Wochenende soll es nicht geben. Gravierendste Änderung wäre die Verteilung der Startplätze in der Königsklasse ab 2024. Die vier besten Nationen, derzeit Spanien, England, Deutschland und Italien, hätten wie der Fünfte (derzeit Frankreich) dann nur noch drei statt vier Teilnehmer sicher. Ein vierter Starter aus den fünf Nationen könnte noch über die Play-offs hinzukommen, berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag.