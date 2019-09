Grüne wollen keine „ÖVP- oder FPÖ-Netzwerke“ mehr

„Die veröffentlichten Pläne eines Überwachungsstaats in Österreich zeigen einmal mehr - Kickl war und ist als Innenminister untragbar“, sagte Ewa Ernst-Dziedzic, grüne Bundesrätin und Nationalratswahlkandidatin am Freitag. „Jetzt ist auch klar, wieso der aktuelle Minister Wolfgang Peschorn auf eine sofortige Reform des BVT drängt: Die Überwachungsfantasien von Kickl sind weiterhin eine Gefahr für die nationale Sicherheit“, sagte sie weiter. „Wer in einem demokratischen Staat groß angelegte Späh- und Lauschangriffe plant, hat jedes Vertrauen verspielt.“