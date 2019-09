Plank lässt Start bei Olympia-Generalprobe bleiben

Im Olympia-Ranking liegt die in Linz lebende Athletin auf Rang drei. „Jetzt bleiben mir noch neun Wettkämpfe, bis die reguläre Olympia-Qualifikation im März endet. Danach gibt es im Mai noch ein Qualifikations-Turnier in Paris. Bis dahin gilt es, kluge Entscheidungen zu treffen, um das Ziel einer Olympia-Teilnahme nicht zu gefährden.“ Am Montag steht für Plank der Heimflug am Programm, dann folgt eine Woche Vorbereitung daheim im Olympia-Zentrum Oberösterreich.