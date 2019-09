Grünes Licht für Neubau von Spital

„Der Neubau stellt die größte Landesinvestition in der Geschichte des Burgenlandes dar und ist immens wichtig für die nachhaltige Stärkung der Gesundheitsversorgung“, betont der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Landeschef Hans Peter Doskozil (SP). Was dann aus dem alten Spital werden soll, wird erst in den nächsten Jahren entschieden. Wie berichtet, prüft das Denkmalamt auf Initiative der Neos, ob das Krankenhaus erhaltungswürdig ist.