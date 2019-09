„Geburtstagskind“ Thiem hofft auf Davis Cup

Der Weltranglisten-Vierte Dominic Thiem möchte Österreichs Davis-Cup-Team zum Aufstieg in das Weltgruppen-Play-off 2020 verhelfen. Der seit (dem heutigen) Dienstag 26-Jährige teilte ÖTV-Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek mit, am Freitag und Samstag nächster Woche (13./14. September) in Espoo gegen Finnland antreten zu wollen. Jetzt muss Thiem nur noch die langwierige Verkühlung in den Griff bekommen.