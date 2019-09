Hirscher überrascht Felix: „Nicht damit gerechnet“

Österreichs erfolgreichster Skifahrer aller Zeiten wird seine Skischuhe an den Nagel hängen. Marcel Hirscher will sich in Zukunft mehr seiner Frau und seinem knapp ein Jahr alten Sohn widmen. Verständlich, jedoch überrascht der Schritt auch seinen Kumpel und langjährigen Ski-Kollegen Felix Neureuther.