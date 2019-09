Wachablöse? Leclerc machte Vettel zum Wasserträger

Dabei war das Schicksal bisher grausam zu ihm

Leclerc ist wie der gleichaltrige Verstappen aber nicht nur ein blutjunger Sieger. Der junge Mann aus der Formel-1-Hauptstadt Monaco hat schon enorm viel mitgemacht. In Spa fuhr er am Sonntag 44 Mal an der Stelle vorbei, an der einen Tag zuvor sein Freund und Rennfahrerkollege Anthoine Hubert in einem Formel-2-Rennen tödlich verunglückt war. Sein Fahrkönnen perfektioniert hat Leclerc auf der Kartstrecke des Vaters seines Freundes und Mentors Jules Bianchi. Der Franzose verunglückte im Oktober 2014 in Japan so schwer, dass er nach neun Monaten im Koma verstarb. 2017 holte Leclerc in Baku wenige Tage nach dem krankheitsbedingten Ableben seines Vaters Herve Pole und Sieg in der Formel 2.