Hütters Frankfurter gewinnen auf letzten Drücker!

Eintracht Frankfurt hat nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League in der Deutschen Bundesliga den nächsten Erfolg eingefahren! Das Team von Coach Adi Hütter setzte sich am Sonntag zum Abschluss der 3. Runde zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1) durch und ist mit sechs Punkten Siebenter. Dabei fehlte Stürmer Ante Rebic, der zum AC Milan wechselt.