Triathlet Giglmayr taucht endgültig ab

Recht überraschend hatte Andreas Giglmayr am 22. Juli angekündigt, nach dem Ironman 70.3 in Zell am See seine Karriere zu beenden. „Ich bin mit meiner Entscheidung glücklich“, gesteht der 35-Jährige mit etwas Abstand. „Irgendwie war der Drang, egoistisch zu sein, nicht mehr so groß. Als Leistungssportler musst du aber Egoist sein.“