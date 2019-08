Präsident stimmt zu: Conte darf regieren

„Regierung im Zeichen des Neuen“

Conte selbst kündigte am Donnerstag an, eine „Regierung im Zeichen des Neuen“ auf die Beine zu bringen. Italien erlebe eine „heikle Phase“ und müsse die Ungewissheit infolge der Regierungskrise überwinden. Das neue Kabinett müsse sich sofort an die Arbeit machen, um ein Budget zu verabschieden. Die Regierung werde sich dafür einsetzen, dass Italien eine Protagonistenrolle in Europa spiele. Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes und die Umwelt seien die Schwerpunkte, auf die das neue Regierungsprogramm setzen müsse, erklärte Conte.