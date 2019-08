Italien bekommt neue Regierung ohne Salvinis Lega!

Paukenschlag in Italien! Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische Oppositionspartei PD haben sich auf eine gemeinsame Regierung für Italien geeinigt - und auch auf den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte als alten und neuen Premier. Das teilte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, am Mittwochabend in Rom nach einem Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella mit. Salvini, der Neuwahlen anstrebte und daher die Zusammenarbeit mit den Fünf Sternen beendete, hat also zu hoch gepokert und muss in die Opposition zurückkehren.