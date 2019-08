Amazonas-Brände könnten Dürren auslösen

Zehntausende Brände - viele davon gelegt - wüten derzeit im Amazonas-Regenwald in Brasilien. Diese Katastrophe könnte einen Teufelskreis in Gang setzen und aufgrund der Verdunstungseffekte Dürren auslösen, erklärte Harald Vacik vom Institut für Waldbau an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Nimmt die Waldfläche ab, dann gehen Niederschläge zurück, was wiederum Dürren und damit Brände begünstigt“, so Vacik am Donnerstag.