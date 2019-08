Schiri-Frust: Schalke-Fan schaltet die Polizei ein

Zweimal Hands übersehen?

Bayern-Abwehrspieler Benjamin Pavard hatte am Samstag mit dem Rücken zum Spielfeld einen Kopfball von Matija Nastasic (58.) an den Arm bekommen. Fünf Minuten später lenkte Ivan Perisic in der Mauer hochspringend mit dem Unterarm einen Freistoß von Daniel Caligiuri ins Toraus. Beide Male gab es keinen Elfmeter. Zahlreiche Experten beurteilten diese Entscheidungen als falsch.