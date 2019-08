Trump wäre für Treffen mit Irans Präsident bereit

„Deutscher“ Trump bald zu Besuch bei Merkel?

Eine weitere Ankündigung Trumps betraf seinen wohl „sehr bald“ stattfindenden Besuch in Deutschland. Merkel hat den 45. Präsidenten der USA bereits mehrmals zu sich eingeladen. Doch bisher reichte es lediglich zu einer Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg. Das war im Juli 2017. Wenn er das nächste Mal nach Deutschland kommt, könnte neben seinen politischen Gesprächen auch ein Besuch in der Heimat seiner Vorfahren auf seinem Programm stehen. Trumps Vorfahren kommen aus Kallstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. „Ich habe Deutsches in meinem Blut“, meinte Trump nach seinem Meeting mit Merkel in Biarritz.