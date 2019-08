Rallye-Star Walkner wagt sich auf Hirschers Spuren

So fit, dass sich der Dakar-Sieger von 2018 am Dienstag ein besonderes Zuckerl gönnt am Red Bull Ring gönnt. „Ich werde erstmals eine KTM-Moto2-Rennmaschine fahren“, verrät Walkner, der diese Aktion am 1. April noch als Scherz auf seinem Instagram-Account angekündigt hatte. „Das wird nochmals ein ganz ein anderes Abenteuer.“ Sein Spezl Marcel Hirscher, der ebenfalls vor kurzem auf so einem Bike saß, „warnte“ den Kuchler jedenfalls bereits vor. „Marcel meinte, dass er recht froh gewesen sei, eine gut austrainierte Nackenmuskulatur zu haben, da die Beschleunigung gewaltig sei“, grinst „Hias“.