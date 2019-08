Gemälde aus Pulver und Feuer

Zu einem Feuerwerk gehört weit mehr, als Raketen abzuschießen - es handelt sich um ein Gesamtkunstwerk. In Cannes schufen die Pyrotechniker um Rudolf Jost ihr Meisterstück. Das Team aus Deutsch Wagram gewann sowohl die Jury- als auch die Publikumswertung des renommiertesten Feuerwerk-Festivals, den Top-Preis „Vestale d’Argent“. Allein die technischen Details nötigen Bewunderung ab: Auf 13 Flößen erstreckte sich das Feuerspektakel auf dem Meer über einen halben Kilometer. Neun Techniker verlegten 5000 Meter Zündleitung, um 3000 sogenannte Bomben und 4000 weitere Effekte zu verschießen. Diese ließen unter dem Motto „All you need is Jazz“ den Himmel zu Musik von Liza Minelli bis Ray Charles glühen.