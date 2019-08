Tod der Vierjährigen: Ursache weiterhin unklar

Was der Unfalllenker zur Ursache angab, konnte die Polizei-Pressestelle am Montag nicht sagen. Die abschließende Vernehmung ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Der Sohn des 90-Jährigen berichtete, das Fahrzeug sei „aus heiterem Himmel losgezogen“. Es habe bereits in der Vergangenheit ähnliche Probleme mit dem Auto gegeben. Daher seien zuletzt mehrere Bauteile des Automatikantriebs getauscht worden, darunter das Getriebe.