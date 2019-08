Griezmann mit Doppelpack bei Barcelonas 5:2-Sieg

In Abwesenheit der verletzten Lionel Messi, Luis Suarez und Ousmane Dembele wurde die zweite Liga-Partie Barcelonas in der noch jungen Saison zur Beute Griezmanns. Der 28-Jährige überzeugte als Mittelstürmer, übernahm einen Lupfer von Sergi Roberto im Rutschen volley und legte nach der Pause mit einem Schlenzer von der Strafraum-Grenze nach. Seinen zweiten Treffer feierte Griezmann mit offenbar eigens vorbereitetem Glitzer-Konfetti, das er über sich selbst in die Luft warf.