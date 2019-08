Brasilien: 44.000 Soldaten gegen 72.000 Brände

Sechs der neun Bundesstaaten in der Amazonas-Region in Brasilien haben am Samstag wegen der verheerenden Feuer im Regenwald das Militär zu Hilfe gerufen. Brasilien habe 44.000 Soldaten in der Region stationiert, die für den Kampf gegen die rund 72.000 Feuer zur Verfügung stünden, zudem könnte weitere Soldaten aus anderen Landesteilen in die Region gebracht werden, sagte General Raul Botelho. Auch soll das Wirtschaftsministerium mit sofortiger Wirkung 38,5 Millionen Reais (8,3 Millionen Euro) für die Feuerbekämpfung freigegeben haben.