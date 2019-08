Karl Schnell: „Einen Orden fürs Ibiza-Video“

Die Autoren des Ibiza Buches, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, die das ganze Videomaterial kennen, urteilen: Strache sei ein Politiker, der Korruption in Aussicht stelle ...

Ich wundere mich, warum Strache noch nicht in U-Haft sitzt. Er war schließlich nach diesem Video Vizekanzler. Wer überprüft, welche Geschäfte mit welchen Firmen gelaufen sind? Wer verhindert nachträgliche Absprachen? Das Erschütterndste ist für mich, dass es nach der Ibiza-Affäre noch immer Leute gibt, die ihn ins EU-Parlament wählten. Jemand, der ganz offen staatliche Aufträge zum überhöhten Preis anbietet oder den Verkauf des Wassers auch nur andenkt, der hat in der Politik keinen Platz.