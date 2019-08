Asfinag-Aufsichtsrat spendete an FPÖ-nahen Verein

Stieglitz habe zwar eingeräumt, dass er Geld gab, aber die Höhe bestritten, berichtete „profil“ in einer Aussendung am Freitag. Die Zahlen des oberösterreichischen Immobilienunternehmers erfolgten laut dem Nachrichtenmagazin teils vor, teils nach seinem Einzug in den Aufsichtsrat der staatlichen Asfinag. In dessen Aufsichtsrat kam Stieglitz im Zuge des Gesamt-Umbaus am 2. März 2018.